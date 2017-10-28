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Sivasspor yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor

Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Karabükspor ile yapacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:43
Sivasspor yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor

Ligde son 3 haftada Antalyaspor'u 3-1, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden ve geçen hafta sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, Kardemir Karabükspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, bu maç öncesi sakatlığı bulunan Elderson Echiejile ve John Boye ile izinli Lenadrinho dışında eksik bulunmuyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek. 

Demir Grup Sivasspor'un deplasman karnesi 

Demir Grup Sivasspor, dış saha maçlarında bu sezon 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekip deplasmanda ligin ilk haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0, üçüncü haftada Galatasaray'a 3-0 yenildi, beşinci haftada Osmanlıspor'u 4-2 ve sekizinci haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sivas temsilcisi dış saha maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:43
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Kardemir Karabükspor
  4. SÜPERLİG
  5. Anadolu Ajansı

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