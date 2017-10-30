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Sivasspor yenilmezlik serisini devam ettirdi

Süper Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor, son 4 maçtaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:36
Sivasspor yenilmezlik serisini devam ettirdi

Süper Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenen Demir GrupSivasspor, son 4 maçtaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligde Antalyaspor'u 3-1 yenerek seriye başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken 9. haftada evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Sivas temsilcisi, ligin 10. haftasında dün deplasmanda Kardemir Karabükspor'u da 1-0 mağlup ederek üst üste çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde geride kalan 10 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan toplamayı başaran Demir Grup Sivasspor, maç fazlasıyla puan cetvelinde 8. sıraya yükseldi. 

Sivasspor'da izin günü 

Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular günü dinlenerek geçiriyor.

Teknik direktör Samet Aybaba tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de kulüp tesislerinde toplanarak ligin 11. haftasında evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Antrenman, basına kapalı gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:36
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