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Sivasspor sağlık kontrolünden geçti

Sivassporlu teknik ekip ve futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:49
Sivasspor sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için geçtiğimiz gün Sivas Spor Tesisleri’nde toplanıp sezonun ilk idmanını yapmıştı. Sivassporlu teknik ekip ve futbolcular bugün de sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak Sivas Medicana Hastanesi sağlık personeli tarafından tesislerde teknik ekip ve futbolculardan kan örnekleri alındı. Adından ekip Sivas Medicana Hastanesi’nde; EKG ve efor testi, ortopedi, göz ve diş kontrollerinden geçti. Sporcularda herhangi bir sağlık sorununa rastlanılmadığı belirtildi.

Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal yaptığı açıklamada, “Eksik bir kadro ile toplandık. Önümüzdeki günlerde aramıza diğer arkadaşlarımız da katılacak. İnşallah güçlü bir kadro ile lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. İnşallah bu sene lig bizim için güzel geçer. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:49
  1. Sivas
  2. Sivasspor
  3. Ziya Erdal
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