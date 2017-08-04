Sivasspor resmen Beşiktaş'ın yıldızını istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, transfere dair konuştu.



Tecrübeli teknik adam, “Veli Kavlak evlat gibidir, çok severim. Çok başarılı bir oyuncudur, Beşiktaş’ta birlikte çalıştık, çok katkılıydı. Türkiye’nin en iyi orta alan oyuncularından bir tanesidir. Uzun bir sakatlık süresi geçirdi, hala nasıl olduğunu bilemiyoruz. Keşke Veli Kavlak sağlıklı, hazır durumda olsa da biz de alabilsek ve kullanabilsek” değerlendirmesini yaparak başarılı oyuncuya yeşil ışık yaktı.



Kırmızı-Beyazlılar’ın hocası Sivasspor’la adı anılan Leonard Kweuke ile ilgili ise, “Oynatmak istediğimiz sisteme uyan bir oyuncu değil. Böyle bir talebiğmiz olmadı” açıklamasında bulundu. Aybaba, Kırmızı-Beyazlı ekibin bugün sezon açılışı yapacağını da hatırlatarak, taraftarları Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yapılacak törene davet etti.