Sivasspor Kone'yi transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, son olarak Everton forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Arouna Kone'yi kadrosuna kattı.04 Temmuz 2017 Salı 17:33
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Arouna Kone'yi transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
- "Kulübümüz, Fildişi Sahili'nden forvet oyuncusu Arouna Kone'yi 2017/18 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllığına renklerine bağladı.
- 11 Kasım 1983'te Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde dünyaya gelen Arouna Kone kariyerinde; Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve son olarak da Everton formasını giydi.
- Kariyerinde 362 maça çıkan golcü futbolcu 101 kez gol sevinci yaşadı, 52'de asist yaptı. 52 kez ülkesinin milli formasını giyen 33 yaşındaki sporcu 9 gol attı."