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Sivasspor Kone'yi transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, son olarak Everton forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Arouna Kone'yi kadrosuna kattı.

04 Temmuz 2017 Salı 17:33
Sivasspor Kone'yi transfer etti

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Arouna Kone'yi transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Kulübümüz, Fildişi Sahili'nden forvet oyuncusu Arouna Kone'yi 2017/18 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllığına renklerine bağladı.
  • 11 Kasım 1983'te Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde dünyaya gelen Arouna Kone kariyerinde; Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve son olarak da Everton formasını giydi.
  • Kariyerinde 362 maça çıkan golcü futbolcu 101 kez gol sevinci yaşadı, 52'de asist yaptı. 52 kez ülkesinin milli formasını giyen 33 yaşındaki sporcu 9 gol attı."

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:33
  1. Everton
  2. Sevilla
  3. Sivas
  4. Sivasspor
  5. Fildişi Sahili
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