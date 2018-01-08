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Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Side’de sürdüren Sivasspor, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:33
Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Sivasspor, Side’de kamp yaptığı otelde çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Düz koşu ve istasyon çalışmalarının ardından iki takım halinde top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra taktik antrenman yaptı. Hazırlıklarına devam edecek olan Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:33
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