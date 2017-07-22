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Sivasspor hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

Sivasspor hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:42
Sivasspor hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

Bolu’da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmaya Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Boye, Djakov, Elderson, Hakan Arslan, Galip Güzel, Muhammet Demir, Leandro, Emre Kılınç ve Kone 11’iyle başladı.

Bolu Termal Otel sahasında oynanan mücadelede 32. dakikada hızlı gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Muhammet Reis, Tolgahan’ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Muhammet’in penaltı atışında Tolgahan topu kale direğinin hemen dibinde çeldi ancak dönen topu tamamlayan Muhammet takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İlk 45 dakikada Kone ve Galip’in birer şutu da direkten döndü.

İkinci yarıda Teknik Direktör Samet Aybaba Tolgahan ve Elderson dışındaki tüm oyuncuları değiştirdi. Maçın 90+2’nci dakikasında sağ kanattan Rıdvan Şimşek ile kullanılan köşe vuruşunda Rıdvan pasını Mert Hakan’a verdi. Mert’in ceza sahasına yaptığı ortada Elderson kafa vuruşunu yaptı ve durumu 1-1’e getirdi. 90 dakika bu skorla sona erdi.

Karşılaşmayı Başkan Mecnun Otyakmaz, eski başkanlardan Yahya Küçükkılıç ile Sivasspor’un eski futbolcuları Hikmet Uyaroğlu ve Tuna Turaylar’da takip etti.

Sivasspor, dördüncü hazırlık maçında yarın Azerbaycan Premier Ligi ekibi Sumqayıt FK ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:42
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