Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Bu maç öncesinde Galatasaray'da yan bağlarında yırtık olan Fernando forma giyemeyecek. Ayrıca Ahmet Çalık da maç kadrosuna alınmadı. Sivasspor'da ise bu maç öncesinde eksik veya cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Gomis



Sivasspor'un muhtemel 11'i ise şöyle; Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı. SİVASSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR Sivasspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 5 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014'te 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı. SİVAS'TA GALATASARAY ZORLANIYOR Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Sivas'ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı. İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.