Sivasspor deplasmanda galip geldi
Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.29 Ekim 2017 Pazar 16:44
5. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Poko'nun uzaktan vuruşunda, kaleci Rochet topu kontrol etti.
27. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Dany'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
İkinci yarı
58. dakikada Kardemir Karabükspor'da Torje'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Papp'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
63. dakikada Grozav'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Tanase'nin vuruşunda, kaleci Rochet topu kornere çeldi.
64. dakikada Grozav'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleci Rochet'te kaldı.
72. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Kone, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.