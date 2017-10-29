Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sivasspor deplasmanda galip geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

29 Ekim 2017 Pazar 16:44
Sivasspor deplasmanda galip geldi

5. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Poko'nun uzaktan vuruşunda, kaleci Rochet topu kontrol etti.

27. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Dany'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

İkinci yarı

58. dakikada Kardemir Karabükspor'da Torje'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Papp'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

63. dakikada Grozav'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Tanase'nin vuruşunda, kaleci Rochet topu kornere çeldi.

64. dakikada Grozav'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleci Rochet'te kaldı.

72. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Kone, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 16:44
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. ilk yarı
  4. Kardemir Karabükspor
  5. SÜPER LİG
  6. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: Zor oyunu bozar
    1. Erdoğan: Zor oyunu bozar
    2. Süper Lig'de Trabzonspor,..
    3. Siyasette günün özeti - 29 Ekim 2017
    4. Çocukların bayrak sevgisi böyle..
    5. Somali'de saldırı: Çok sayıda ölü var
    6. İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet,..
    7. Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk..
    8. Konyaspor, Osmanlıspor'u üzdü
    9. Barcelona Cumhuriyet Bayramı'nı böyle..
    10. Siyonistlerin yıkım işgali
    11. Mesud Barzani'nin yerine kim gelecek?..
    12. İstanbul Müftülüğü üniversite yaptırıyor
    13. Camiler gençlerle güzel
    14. AB'yi korkutan gelişme, yıkıcı dalga..
    15. İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu'..
    16. Komandolardan nefes kesen eğitim
    17. Kış lastiği hakkında doğru bilinen..
    18. Melih Gökçek'in keyfi yerinde
    19. Yer Adana... 80 saniyede silip süpürdü
    20. Fatih Erbakan kimdir?
    Azgın azınlığa boyun eğdi
    Azgın azınlığa boyun eğdi
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider
    Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider