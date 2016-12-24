4 Eylül stadında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçı beraberlikle sonuçlandı.
Oyuncular
Sivasspor: Ali Şaşal, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya, Kerim, Galip, Adem, Erkan, (Beykan dk. 60), Burhan, Ergin
Adana Demirspor: Emrullah, Onur (Serkan dk. 75), Oğuzhan, Raspopovic, Servan, (Mustafa dk. 72), Göksu, Sercan, Waldison de Souza, Ozan İpek (Mehmet dk. 59), Berkay, Mickael Pote
Kırmızı kart: Kerim (dk. 66) (Sivasspor)
Maçın önemli anları
11. dk: Ceza sahası dışında topla buluşan Kerim’in yerden şutunu kaleci Emrullah çeldi.
35. dk: Galip’in pasında topla buluşan Adem’in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı gitti.
37. dk: Galip’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Oumari’nin kafasından seken topa arka direkte Burhan dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
45. dk: Ziya’nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ergin’in plase vuruşu üstten dışarı çıktı.
49. dk: Erkan’ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ergin’in şutunu kaleci Emrullah kornere gönderdi.
51. dk: Ziya’nın ara pasında topla buluşan Kerim’in ortasında arka direkte Ergin’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
56. dk: Sol kanattan Ziya’nın ortasına gelişine vuran Ergin, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
66. dk: Rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde sert müdahalede bulunan Kerim ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
70. dk: Ergin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ziya’nın şutu yan ağlarda kaldı.