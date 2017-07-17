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Sivaslı Didi ile serinleyecek

Soğuk kış günlerinde sıcak çayla ısınan Sivaslılar, sıcak yaz günlerinde de ÇAYKUR’un soğuk çayı Didi ile serinleyecek.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:55
Sivaslı Didi ile serinleyecek

Türkiye’de soğuk çay piyasasında liderliği elinde tutan ÇAYKUR’un soğuk çayı Didi, özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerdeki pazarını genişletiyor. ÇAYKUR’un soğuk çay pazarını genişletmeyi hedeflediği illerden biri de Sivas. ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, bugün ÇAYKUR Sivas Bölge Bayisi Aksoylar Erdem firmasını ziyaret ederek, kuru çay ve Didi satışları hakkında bilgi aldı. ÇAYKUR Kayseri Pazarlama Bölge Müdürü Abdul Şehit Akçal, Çaytaş Bölge Sorumlusu Süleyman Yazıcı, ÇAYKUR Bölge Bayisi Yüksel Aksoy ve İhsan Aksoy ile görüşen Sütlüoğlu, ardından bölge bayisine ait tesislerde incelemede bulundu.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu yaptığı açıklamada, “Soğuk çayımız Didi pazara girdiği ilk yıllardan itibaren pazarın baş pehlivanı oldu ve başpehlivanlığı rakiplerine kaptırmadı. Didi satışlarımız her geçen yıl artmaktadır. Tüketicilerimizin ÇAYKUR markasına olan güveni ve Didi’nin kalitesi kısa sürede sektörün lideri olmasını sağlamıştır. Rize’de doğan Didi artık bir dünya markası olmuştur. Birçok ülkeye Didi ihraç etmekteyiz. İhracatımız artarken iç piyasadaki pazarımızı da genişletiyoruz. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği illerimizde talepleri erkenden karşılayabilmek için tedbirler almaktayız. Soğuk kış günlerinde sıcak çayla ısınan Sivaslı hemşehrilerimizi, sıcak yaz günlerinde de soğuk çayımız Didi ile serinletmek istiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:55
  1. Türkiye
  2. Rize
  3. Kayseri
  4. Sivas
  5. Ab
  6. Akça
  7. İmdat Sütlüoğlu
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