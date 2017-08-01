Sivas’a nüfusu kadar ağaç ve bitki dikildi

Sivas Belediyesi, son dört ay içerisinde gerçekleştirdiği çevre düzenleme ve gençleştirme çalışmaları kapsamında 350 bin nüfuslu şehir merkezinde 350 bin ağaç ve bitkinin ekimini gerçekleştirdi. Kış mevsiminin sert geçtiği Sivas’ta mevsimsel değişikliklere dirençli ağaç ve bitkileri tespit eden ekipler, kuruyan ve hasta ağaçları keserek yerlerine mevsimsel değişikliklere dirençli genç ağaçları dikiyor. Aynı zamanda park, bahçe ve yeşil alanlar mevsimsel değişikliklere dirençli çiçeklerle süsleniyor. Son dört ay içerisinde Sivas’ta 5 bin 535 ibreli ağaç, bin 100 adet yapraklı ağaç, 6 bin adet laftan, 9 bin adet ardıç, 6 bin adet berberis, 32 bin adet yeni gül fidanı, 7 bin adet böğürtlen ve 285 bin adet çiçekli bitki ekildi.