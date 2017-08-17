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Sivas’a 10 bin kişilik yurt yapılacak

Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik ’Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’ ihaleye çıkıyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:36
Sivas’a 10 bin kişilik yurt yapılacak

Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü projelendirme iş ve işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ihaleye çıkılan 10 bin kişilik ’Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’ ihale ilanı ulusal ve yerel bazda yayımlandı. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde inşa edilecek olan ’Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’ hem Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olacak, hem de Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı sorununu çözmüş olacak.

Sivas Valisi Davut Gül de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,"Sivas’a yapılacak 10 bin kişilik öğrenci yurdu ihaleye çıktı. Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük proje. Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerimizin barınma ihtiyacını çözecek olan devasa çalışmanın projelendirilmesinin ardından inşası için harekete geçildi. Hedefe adım adım ilerliyoruz. Öncelikle projenin fikir aşamasından ihale aşamasına gelene kadar Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz’ın önemli destekleri ve milletvekillerimizin gayretleri bizleri cesaretlendirmektedir. Destek veren ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu proje ile şehrimiz, yükseköğrenim noktasında büyük bir ivme kazanacaktır.Hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin" dedi.

10 bin kişilik ’Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’ ihalesi 6 Eylül tarihinde saat 14.00’de Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu gerçekleştirilecek. Sözleşme tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacak. Yer teslim tarihinden itibaren 350 takvim günü sonunda tamamlanacak olan inşaatın kontrolörlüğünü ise Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü sürdürecek.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:36
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