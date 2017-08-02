Zulüm, adalet bekleyen Müslüman tutsakların peşini bırakmıyor

Terör örgütleriyle birlikte hareket edenler yaş ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilirken, Sivas olaylarında sadece slogan attığı gerekçesiyle mahkûm edilen vatandaşlar zulüm üstüne zulüm yaşıyor. 24 yıl önce Madımak Oteli’nde gerçekleşen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas olaylarına ilişkin sudan sebeplerle tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen mazlumların, 3 metrekarelik hücrelere yerleştirilmek istenildiği, Sivas tutsaklarının da söz konusu zorbalığa karşı açlık grevine başladığı ortaya çıktı. Gazetemize konuşan mağdurların aileleri, 24 yıldır süren esaretin artık bitmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda kendilerine destek olmasını istediklerini ifade ettiler.

HÜCRELERE KAPATMAK İSTİYORLAR

Sivas Madımak Oteli’ndeki yangın sonrası uydurma delillerle tutuklanan 83 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç, Cafer Soykök, Faruk Belkavli, İbrahim Duran ve niceleri 24 yıldır zindanlarda çürüyor. Yok yere yattıkları cezaevlerinde yıllardır çeşitli hastalıklar ve yaşlılıkla mücadele eden Sivas mazlumları, yeniden yargılanma talep ederken yeni bir zulümle karşı karşıya kaldı. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi yönetiminin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına mensup mahkumlara yer açmak amacıyla, Sivas Olayları tutsaklarının koğuşlarını boşaltılıp 3 metrekarelik hücrelere yerleştirilmek istediği bildirildi. Darbe dönemlerini aratmayan zulümkâr uygulamaya karşı çıkan tutsakların açlık grevine başladığı öğrenildi. Cezaevi yönetiminin baskıcı uygulamalarına karşı çıkmak amacıyla başlatılan açlık grevine İslami davanın yılmaz savunucularından Cafer Soykök’ün yanı sıra FETÖ’nün emri altındaki polis ve yargıyı kullanarak düzmece delillerle onlarca yıllık hapse mahkum ettirdiği Müslümanların katıldığı bildirildi.

SOYKÖK: MAZLUMLARIN YERİ HÜCRELER DEĞİL

Davanın mağdurlarından Cafer Soykök'ün oğlu Feyzullah Soykök, “Sivas tutsakları, FETÖ militanlarına daha rahat bir cezaevi ortamı oluşturulmak için koğuşlarından alınarak, hücrelere gönderilmek isteniliyor. Babamın hiç bir kamera kaydı ve delili olmadığı halde idam ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hiç bir örgüt veya çeteye üye olmayan, aralarında fikir birliği dahi olmayan birbirlerini daha evvel tanımayan insanları, iftiralarla yargılayıp önce idam sonra ise ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına mahkum ettiler. Bizler yeniden yargılanma beklerken, cezaevinde zorba bir uygulamayla karşı karşıya kaldılar. Hücrelere atılması gereken kişiler mazlumlar değil; bu ülkenin 40 yılını çalan FETÖ’cülerdir.” şeklinde konuştu.

DURAN: SESSİZ KALMAK BÜYÜK BİR VEBALDİR

Sivas davasından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan İbrahim Duran’ın kardeşi Selma Duran, Müslümanlara yönelik baskılara sessiz kalınmaması gerektiğini dile getirerek, “Benim kardeşim de dâhil içeride yatanların hepsi suçsuzdur ama ne yazık ki sesimizi kimse duymuyor. Kardeşimin olaylara karıştığı yönünde ne bir fotoğrafı ne de bir görüntüsü ortaya çıktı Hiçbir delilleri yok. Hatta olayların karıştığı zamanda evde olduğuna dair onlarca şahidimiz var. Tüm bunlara rağmen 24 yıldır bizlere ve onlara eziyet çektiriyorlar. Sağlık sorunları da gittikçe kötüye gidiyor. Zindandaki Müslümanlara sessiz kalmak büyük bir vebaldir. Sivas tutsaklarına gösterilen muamele işkenceden başka bir şey değil.” ifadelerini kullandı. Devlet büyüklerine de çağrıda bulunan Duran, “Sivas mazlumlarının dosyaları yeniden incelenmesini istiyoruz. Davanın yeniden görülmesini istiyoruz. Üzerimize atılan bu suçun biz bir iftira olduğunu biliyoruz. Devletimizin bile hain ilan ettiği FETÖ’cülerin hücrelere atılması gerekirken, mazlumların hücrelere atılması hangi vicdana sığar?” diye sordu.

24 YILDIR YAZIYORUZ, BAKANLIKTAN SES YOK

Gazetemiz Akit, Aziz Nesin’in tahrikleriyle başlayan, Madımak Oteli’nde gerçekleşen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas olaylarını her fırsatta kamuoyunun gündemine taşıdı. 24 yıllık zulmün bitmesini yönünde Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunan Akit, 2 Temmuz Pazar günü “Adalet mahşere kalmasın” başlıklı haberiyle uydurma deliller ile suçlu gösterilen mazlumların ve ailelerinin yaşadığı zulme dikkat çekmişti. Milli irade yanlısı duruşuyla adından sıkça söz ettiren Adalet Bakanlığı’nın sudan sebepler ve yargı oyunları ile haksız yere 24 yıldır hapis yatan Sivas mağdurlarına sessiz kalması ise dikkat çekiyor.

MUHAMMED UZUN