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Sivas şehidini son yolculuğuna uğurluyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:23
Sivas şehidini son yolculuğuna uğurluyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kuzeyinde devam eden operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. Olayda şehit olan 2 askerden birisi olan Sivaslı Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal’ın cenazesi dün akşam askeri uçakla Sivas’a getirilerek Numune Hastanesi morguna konuldu. Öğle namazına yakın şehidin cenazesi hastanede morgundan alındı. Morg önünde şehit için dua edildi. Dua edildiği sırada sağlık çalışanlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Daha sonra şehidin naaşı Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Burada dua edilirken evin önünde toplanan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracının başına gelen şehidin eşi metanetini korurken "Ağlamayın" diyerek yakınlarını teselli etti. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Kale Cami’ne getirildi. Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılan 2 yıllık eşi Songül Sakal uzun süre gözyaşı döktü. Şehit eşi, eşinin üniformalı fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Acılı eşi yakınları teselli ederken "Ağlamayacağım, ağlamayacağım hayatım. Biz senden razıyız. Allah’ta sende razı olsun canım" diyerek eşinin tabutunu okşadı. Şehidin annesi Döndü Sakal’da şehit oğlunun tabutuna son kez sarıldı. Metanetini koruyan anne oğlunu tabutunu okşayarak defalarca öptü. Şehit öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:23
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