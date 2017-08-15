Sivas mazlumuna şimdi de darp!

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Sivas Madımak Oteli’ndeki yangın sonrası uydurma delillerle tutuklanan 83 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç, Cafer Soykök, Faruk Belkavli, İbrahim Duran ve niceleri 24 yıldır zindanlarda çürüyor. Yok yere yattıkları cezaevlerinde yıllardır çeşitli hastalıklar ve yaşlılıkla mücadele eden Sivas mazlumları, yeniden yargılanma talep ederken yeni bir zulümle karşı karşıya kaldı.

Sivas davasında ömür boyu hapse mahkûm edilen Bülent Düvenci’nin cezaevi içerisinde birtakım kişiler tarafından darp edildiği bildirildi. Kollarında morlukların görüldüğü Düvenci’nin aynı zamanda bileklerine takılan kelepçelerin sıkılmasından dolayı, ellerinde de derin yaraların oluştuğu tespit edildi. Bazı kıyafetlerinin kanlar içinde kaldığı Düvenci’ye yönelik söz konusu skandalı ört bas etmek isteyen kişilerin Sivas mazlumunu sessiz kalması yönünde tehdit ettiği belirtildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇMELİ

Kandıra Cezaevi’nde kalan özellikle Sivas mazlumlarına yönelik darp ve kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün konuyla ilgili araştırma başlatması bekleniyor. Daha önce Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan mazlumların yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde harekete geçen Gül’ün, söz konusu skandal ile ilgili ne tür bir cevap vereceği merak ediliyor.

Kandıra Cezaevinde yaşanan baskıları sormak için ulaştığımız cezaevi yetkilileri, sorularımızı cevapsız bıraktı.

O GÜN DE YAZDIK, BUGÜN DE YAZIYORUZ

Gazetemiz Akit, 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas olaylarına ilişkin olarak sudan sebeplerle tutuklanıpSivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen mazlumların ışık görmeyen hücrelere kapatılmak istenilmesini geçtiğimiz günlerde gündeme getirmişti. Sivas mazlumlarına yönelik haksızlıkların giderilmesi çağrısında bulunan hukuk camiasının önemli isimleri, Sivas olaylarında sadece slogan attığı gerekçesiyle mahkûm edilen vatandaşların karanlık hücrelere alınıp, FETÖ’cülerin ise koğuşlara yerleştirilmesinin büyük bir tehlike içerdiğine işaret etmişti.