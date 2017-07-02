Sivas mazlumları adalet bekliyor!

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Öncülüğünü Aziz Nesin’in yaptığı ve ateist-sol odakların tahrikleriyle büyüyüp 37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Sivas olayları üzerinden 24 yıl geçerken, uydurma deliller, asılsız fişlemeler ve bürokrasi-yargı oyunları ile suçlu gösterilen mazlumların ve ailelerinin yaşadığı zulüm hâlâ sürüyor. Sivas mazlumlarının yakınları ve hukukçular da aradan geçen 24 yıla rağmen adalet taleplerini yineliyor.

KİRLİ PROVOKASYONUN KURBANI!

Mağdurlardan Ahmet Turan Kılıç, 83 yaşında ve cezaevinde. Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç, babasının haksız yere 24 yıldır içerde olduğunu hatırlatarak, “Bizler artık adalet bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Olaylardan haberi bile yoktu. Kendi halinde çalışan çabalayan bir insandı. Birtakım gazetelerde ismi çıktı. Aleni bir şekilde hedef gösterildi. Kısa bir süre sonra da tutuklandı” ifadelerini kullandı.

Esas suçlular piyasada yok

“Sivas olaylarının esas mağduru bizleriz” diyen Kılıç, “Provokasyonun kurbanı olduk. Esas suçlular, karanlık güçler halen piyasada yok. Her 2 Temmuz’da gelip Sivas halkını kışkırtmaya çalışıyorlar. Niyetleri anmak değil. Yarayı kaşıyarak bu iş çözülmez” şeklinde konuştu.

ADALET BEKLİYORUZ

Sivas olaylarının bir diğer mağduru Faruk Belkavli’nin yeğeni Hümeyra Mandı ise, dayısının ağır derecede epilepsi hastası olmasına rağmen halen tutuklu bulunduğunu kaydederek, “Dayımın sinir sistemi çökmüş durumda. En temel insani ihtiyaçlarını bile karşılayamazken halen içerde tutulmasının izahı yok. Mahkemede kendini bile savunamamış bir insanı yıllardır içerde tutmak ne kadar vicdani ve hukukidir” dedi. Mağduriyetin sadece Belkavli’nin kendisiyle sınırlı kalmadığını belirten Mandı, “İhtiyar bir annesi ve babası var. Evlatlarını göremiyorlar. Maddi olarak zaten imkansızlıklar içerisinde boğuluyorlar” ifadelerini kullandı.

2 YARGILAMA, 2 AYRI KARAR

Ankara 1 No’u DGM’nin 26 Aralık 1994’te açıkladığı kararda, sanıklar, ‘tahrik’ten 3 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bu kararı temyizde bozmasının ardından “Devletin anayasal ve temel nizamını ortadan kaldırmaya teşebbüs” gerekçesi ile yeniden yargılama yapılmış ve mazlumlara 20 yıla kadar hapis cezası yağmıştı.

HUKUKSUZLUĞA DUR DENMELİ

Sivas olayları sanıklarının şamar oğlanına döndüğünü kaydeden, mağdur avukatlarından Cüneyt Toraman, “24 yıldır bu insanlar suçsuz yere yatıyorlar. Bu mazlumlar herkesin şamar oğlanı olmuş konumda. Bu insanların yakasında ellerini artık çekmeliler” dedi. Sivas olaylarından yargılanan kişilerin hakkında kesin bir delil bulunmadığını dile getiren Av. Toraman, “Gazetelerin ihbarlarıyla, bu davanın sanıkları oluşturuldu. Birçok insan çeşitli gazetelerde isimleri yayımlanınca gözaltına alındı ve akabinde tutuklandı. Birçoğu mahkemede kendini bile savunamadı. Tam bir ceza avıydı; Sivas’ta ne kadar mütedeyyin insan varsa; hepsini o listeye o dâhil ettiler. Artık anlaşılması lazım ki bu insanlar mazlum” ifadelerini kullandı.

Toraman, şöyle devam etti: “Ergenekoncular çıktı, Balyozcular çıktı. ‘Neden çıktılar?’ demiyoruz. Masa başında kumpas kurulmuşsa çıksınlar. Ama buradaki masumlara da adalet çok görülmemeli. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru şansımız da yok bizim. AYM, 12 Eylül 2012’den itibaren çalışmaya başladığı için önceki tarihlerdeki hak ihlallerine yasa gereği bakmıyor. Yani kapsama alanı dışında kaldık. Bu durumda artık Adalet Bakanlığı mıdır? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mıdır? bu insanların mağduriyetlerine artık birileri bir ‘dur’ demelidir”.

“BEN BABANIM KIZIM BURAYA ÖLMEYE GELDİM”

Cafer Erçakmak, Sivas olaylarında kartel tarafından hedef gösterilmiş ve dönemin Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın etkilediği yargı zulmünden kaçmıştı. Sivas olayları sırasında 5 yaşında olan 23 yaşındaki Fatma Erçakmak, babası Cafer Erçakmak eve döndüğünde onu tanımadığını ifade ederek şöyle demişti: “Kapı çaldığında, ‘Buyurun, kime bakmıştınız’ dedim. Cevabı, ‘Ben senin babanım kızım, buraya ölmeye geldim’ olmuştu.”

Fatma Erçakmak, babasının cenazesini gizlice defnettiklerini ve bir doktora ölüm raporu hazırlattıklarını söylemişti. Sivas davasının müdahilleri, Cafer Erçakmak’ın ölüm raporuna rağmen mezarını açtırmış ve ailenin yaşadığı mağduriyeti daha da artırmıştı.