Sivas Belediyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü SETCARD ile müthiş bir proje başlattı

Özellikle ihtiyaç sahipleri için müthiş ve etkili bir proje olan bu sistem sayesinde artık aile fertlerinin ihtiyaçları bu karta tanımlı bir şekilde işi kolaylaştırıyor. Gerek yemek gerekse de ekmek ihtiyacını bu kartla tedarik eden insanların, bu çalışmadan son derece memnuniyet duyduğunu rahatlıkla gözlemlemek mümkün. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılama konusunda müthiş bir proje başlatan SETCARD ve Sivas Belediyesi artık her ay fiş alma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve bu kullanışlı dijital kart ile birlikte sorunları ortadan kaldıracak çözümler ortaya koyuyor. Uygulamaya konan ve başarılı bir şekilde sonuç veren bu hizmet sayesinde Sivas Belediyesi SET Kurumsal Hizmetler A.Ş için bir ödül planladı ve sundu.

Aslında iyimser ve iyiliksever projeler için bunun mükemmel bir örnek oluşturması kaçınılmaz bir gereklilik gibi duruyor. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç sahipleri için bu projenin bir örnek kabul edileceğini şimdiden söylemek mümkündür. Değişik sebeplerden dolayı ekmek ve yemek yardımı almak durumunda kalan çok sayıda insanın, fiş yerine bu dijital kart kullanımı gerçekten sevindirici ve kullanışlı bir seçenek olarak kendini gösteriyor. Teknolojiyi hayır işlerinde kullanmanın giderek daha yaygın bir yöntem haline gelmesi beklenen bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

İyiliksever kurumların ve hayırsever kuruluşların bu konuda çalışmaları yakından takip ettiğini biliyoruz. İlerleyen süreçte pek çok kurum ve kuruluşunun SETCARD ile ortak çalışma isteği kaçınılmaz bir gereklilik gibi duruyor. İnsanların adına tanımlanmış dijital kart SETCARD yardım alma konusunda işi kolaylaştırıyor ve pratik bir hizmet konusunda hem yardım dağıtana hem de alana avantaj sağlamaya devam ediyor. Sivas Belediyesi'ne bağlı Özbelsan ekmek büfelerinde güvenilir bir şekilde kullanılan bu sistem mobil pos cihazı avantajı ile birlikte insanların daha kolay yardım almasına katkı sağlıyor.