Sivas Belediyesi, nüfus tabelasına Robinho'yu da ekledi

Demir Grup Sivasspor'un kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Robinho için Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Sivas kent girişinin bulunduğu nüfus tabelasıyla birlikte paylaşılan ilginç gönderide Robinho'nun fotoğrafı yer aldı. Nüfusun 336 bin görüldüğü paylaşımda +1 Robinho görseli kullanıldı.

"NASIL OLSA BİZE GELECEK"

Paylaşılan görselde, "Sevgili Robinho, Sivas Belediyesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin" ifadelerine yer verildi.

Yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.