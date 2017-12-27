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Sivas-7 dereceyi gördü...

Sivas’ta termometreler eski 7 dereceyi gösterdi, açıkta olan bir çok şey dondu

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:02
Sivas-7 dereceyi gördü...

Sivas’ta termometreler eski 7 dereceyi gösterdi, açıkta olan bir çok şey dondu.
  Sivas’ta gece hava sıcaklığı eksi 10 derecenin altına düştü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi. Açıkta bulunan bir çok şey dondu. Ağaçlar, otlar ve otomobillerin camları buzla kaplandı. Sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Camlardaki buzlar erimeyince buzları kazımak zorunda kaldılar. Buz kazıyan sürücüler, havanın bir hayli soğuk olduğunu, camlarındaki buzların erimediği için kazımak zorunda kaldıklarını belirttiler.
 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:02
  1. Sabah
  2. Sivas
  3. soğuk hava

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