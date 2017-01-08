Sıtma aşısı deneyi 10 kişi üzerinde denendi

Zayıflatılmış bir parazit formundan üretilen sıtma aşısının, insanlar üzerinde yapılan deneylerde güvenlik açısından "kritik dönüm noktasını" geçtiği bildirildi.

Sıtma aşısı deneyi 10 kişi üzerinde denendi
Eklenme: 08 Ocak 2017, 01:32
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Sonuçları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Seattle kentindeki Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri sıtma aşısında, insanlarda enfeksiyona yol açmayan, canlı ancak zayıflatılmış parazitler kullandı.

Sıtma parazitinin sivrisineklerde ve insan vücudunda pek çok evreden geçtiğine işaret eden araştırmacılar, üç genini çıkardıkları parazitin karaciğer hücrelerini etkilemediğini belirtti.

Çalışmada, geliştirilen aşıyla parazitin hastalığa neden olacak yaşam döngüsünü tamamlayamaması hedeflendi.

SONUÇ UMUT VERİCİ

On kişi üzerinde denenen aşının güvenlik açısından "kritik dönüm noktasını" geçtiğini vurgulayan araştırmacılar, katılımcılardan hiçbirinin sıtmaya yakalanmadığını, aşının yan etkilerinin görülmediğini ve iyi bir bağışıklık tepkisi geliştirdiğini ifade etti.

Tropikal hastalık uzmanları aşıyı "umut verici" olarak nitelendirdi.

 

AA

 
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