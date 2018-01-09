Siteye bu yazıyı koydular… İnceleme altındaki şirketle ilgili sıcak gelişme

Türkiye genelinde on binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank, yeni üye alımını durdurdu. Yapılan açıklamada, üye alımının yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtildi. SPK'nın, şirket yetkilileri hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması ile suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank'ın son açıklamasında, Ponzi veya saadet zinciri olmadıklarını göstermek için üye alımını durdurdukları öne sürüldü.

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