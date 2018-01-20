Konya'da bir sitenin otoparkında 16 aracın üzerine mermi bırakıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki bir sitenin otoparkında bulunan 16 aracın üzerinde, tabancamermileri bulundu.

Kosova Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Mehmet Eken, eşiyle birlikte aracına bindiğinde, otomobilin cam sileceği üzerine bırakılmış tabanca mermisi olduğunu fark etti.

Eken'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, site otoparkında bulunan 15 aracın daha üzerine aynı mermilerden bırakıldığını belirledi.

Araçlar üzerinde inceleme yapan ve mermilere el koyan polis ekiplerinin, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Mehmet Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirterek, kooperatif aracılığıyla aldıkları evlerinden çıkarılmak istendiklerini, mermilerin kendilerine gözdağı verilmek amacıyla bırakılmış olabileceğini ileri sürdü.