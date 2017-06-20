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Mezun olmadan kısa dönem askerlik yaptı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde okuyan İ.T. adlı bir öğrenci, okulu bitirmeden kendini diploma almış gibi göstererek kısa dönem askerlik yaptı. Öğrenci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

20 Haziran 2017 Salı 14:02
Mezun olmadan kısa dönem askerlik yaptı

AKÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencisi İ.T. hakkında öğrenciler arasındaki konuşmalarıyla huzursuzluk çıkardığı, araştırma görevlileri hakkında ağır ve asılsız suçlamalar yaptığı iddiasıyla disiplin işlemi yapıldı. Disiplin soruşturması sonucu 21 Haziran 2016 tarihinde İ.T.’ye daha önce de aynı suçu işlediği gerekçesiyle ’yarı yıl uzaklaştırma cezası’ verildi, ancak bu cezanın 6 ay sonra uygulamaya konulması kararlaştırıldı. Bu ertelemeden yararlanan İ.T., final sınavlarına girerek ’mezun’ olmaya hak kazandı, ancak cezası nedeniyle diplomasını alamadı. YÖK kayıtlarına ’mezun olmaya hak kazanmıştır’ bilgisi işlenirken, disiplin cezası olduğu ve diplomasını bu cezasını tamamladıktan sonra alabileceği yazılmadı.

YÖK kayıtlarından ’mezun olmaya hak kazanmıştır’ yazısını e-devlet üzerinden alan İ.T., kısa dönem askerlik için başvuruda bulundu. Askerlik şubesinin askere kabul ettiği İ.T., kısa dönem askerliğini tamamladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konuyla ilgili AKÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. A.Ç., geçen 5 Mayıs’ta Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. İ.T.’nin tamamen kanunsuz ve sahtecilikle askerliğe başvurduğu ve e-devlet üzerinden aldığı belgeyle diplomasını almış gibiÿyedek subay olarak askerliğe müracaat ettiği ve askere alındığı belirtildi. Suç duyurusunda şöyle denildi:


"Kişi, e-devletten 02.08.2016 tarihli almış olduğu evrakla Fatih Askerlik Şubesi’ne yedek subaylık başvurusu yapmıştır. 27.06.2016 tarihinde AKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun gözükmekte olan şahsın evrakları 09.09.2016 tarihinde Fatih Askerlik Şubesi tarafından da Yükseköğretim Kurulu ile Milli Savunma Bakanlığı arasında bilgi teyidiyle,Kasım 2016’da halen öğrenci olmasına ve diploması olmamasına rağmen yedek subay işlemi görmüş ve askere alınmıştır" denildi.

Konuyla ilgili Prof. Dr. ÿA.Ç.’nin yaptığı şikayet üzerine İ.T.’nin mezuniyet kayıtlarının 09.01.2017 olarak düzeltildiği kaydedilirken, konunun Savunma Bakanlığı’na bildirildiği ve ayrıntılı şekilde inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

REKTÖR SOLAK: SİSTEM KAYNAKLI HATA

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Öğrencimiz mezun olmaya hak kazanmış. Bunu YÖK kayıtlarına zamanında girmemiz gerekiyor. Girmediğimiz zaman da suç işlemiş oluyoruz. YÖK kayıtlarına öğrencinin kazandığı mezun olma hakkını girerken, öğrencinin 6 aylık cezası olduğunu, bunun için de diplomasını alamayacağını yazamıyoruz. Sistemde böyle bir sıkıntı var. Bu konuyu bizzat YÖK’e bildireceğim. Çünkü aynı boşluktan daha çok kişi de diğer kurumları yanıltabilir."

Konuyla ilgili henüz idari soruşturma başlatılmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 14:02
  1. askerlik
  2. Afyon Kocatepe Üniversitesi
  • Murat YılmazMurat Yılmaz4 sa önce
    Adam hak etmiş kısa dönem yapmayı! Prof İNTİKAM almaya çalışıyor! Hak KAZANMIŞTIR demiş işte sistemde. NOKTA
  • Hy-hyHy-hy7 sa önce
    Lan sizin bu rektör kaç faktör....
  • saitsait8 sa önce
    vatandaşıödüllendirin, sistemin açığını bulmuş.
  • VeliVeli9 sa önce
    Adamın suçu ne e devlet öyle yazıyorsa
  • tuzcutuzcu10 sa önce
    Şu haberi bir de siz okuyun....Okusanız böyle bir başlık atmazsınız....
  • EnverEnver11 sa önce
    Burada öğrencinin hiç bir suçu yoktur.Sistemin yazılımını yapanlar yazmadığı,yapmadığı bir yazılım hatası öğrenci de en doğal hakkını kullanmış.Burada asıl bu ve benzeri araştırmacı,buluş yapan kişiler ödüllendirilmesi gerekirken öğrenci yerine yazılımın satın alındığı kurum cezalandırılması gerekir.Öğrencinin hiç bir suçu yoktur ki rektör de bunu teyid ediyor.
  • HacıHacı12 sa önce
    Ceza ayrı mezun olmak ayrı.Suçsuzdur.
  • N.ümitN.ümit12 sa önce
    Adam mezun olmaya hak kazanmış.ha 6 ay önce ha 6 ay sonra .kısa veya uzun askerliğini yapmış.adam bedelli yaparak.parayla satın almamış ya.bedelli yapanlara laf etmiyorsunuz.buna laga luga.
  • Ahbe HakanAhbe Hakan12 sa önce
    Umarım seni de davulla zurnayla, havaya ata tuta göndermemiştir arkadaşların askere kısa dönem yiğidosu!
  • ggffggff13 sa önce
    Bunda sahtekarlik nerede adam mezun olmaya hak kazanmis diploma kagut parcasi onemli olan mezuniyete hak kazanmak
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