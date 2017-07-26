Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şişli’de istinat duvarı çöktü!

Şişli'de bir inşaatın temelinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle yan tarafta bulunan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 03:04
Şişli’de istinat duvarı çöktü!

İstanbul Mecidiyeköy Musadayı Sokak'ta bir binanın inşaat temeli çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Durumu fark eden yan taraftaki apartman sakinleri zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından çökmenin risk oluşturması nedeniyle bina sakinlerinin tahliyesine karar verdi.

5 katlı binadan yapılan tahliyelerin ardından polis de bina etrafında güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Bazı bina sakinleri akrabalarının yanına yerleşirken bazıları belediyenin kendilerine kalacak bir yer tahsis etmesini bekliyor.

Apartman sakinlerinden Onur Uçar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından kendilerine binanın boşaltılması gerektiğini söylediğini belirtti.

Binayı boşalttıklarını ama nerde kalacakları konusunda kimsenin kendilerine bir şey söylemediğini anlatan Uçar,
‘’Bina yıkılabilir diyorlar, yan tarafa devrilebilir diyorlar, riskli olduğunu söylüyorlar. Binaya girmeyin diyorlar. Tamam bu itfaiyenin kararı ama biz nerde kalacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 03:04
  1. istinat duvarı
  2. şişli
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ajanlarının tepesine bineceğiz!
    1. Ajanlarının tepesine bineceğiz!
    2. Filistin bizim davamızdır
    3. Onlar İslam’la21. asırda tanıştı
    4. Elektrik ihalelerinden 11,5 milyar..
    5. Dedektörler kalktı ancak hasar tespiti..
    6. Aselsan, TAI ve Roketsan ilk 100’de
    7. Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki..
    8. Şişli’de istinat duvarı çöktü!
    9. ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım!
    10. İstanbul'da şüpheli çanta paniği
    11. Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı!
    12. "Türkiye'nin hamlesi ABD'yi yenilgiye..
    13. Türkiye'nin finansal varlıkları 9..
    14. Eski emniyet müdürünün eşi tutuklandı
    15. İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap:..
    16. Biri deşifre oldu... Amerikan..
    17. Muğla'da deprem
    18. Erdoğan İslam dünyasını..
    19. Tarih 7 Haziran 2015... Yer CHP Genel..
    20. Lozan zafer mi, hezimet mi? Buyrun..
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler
    Son kale de tehlikede! Ele geçirdiler
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp