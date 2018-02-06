THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şişli'de hırsızlık şüphelisi polisin burnunu kırdı

İstanbul Şişli'de hırsızlık şüphelisi, polis koşturmacasının ardından yakalandı.

06 Şubat 2018 Salı 11:48
Şişli'de hırsızlık şüphelisi polisin burnunu kırdı

Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. Kurtuluş Eşref Efendi Sokak'ta bir binaya giren hırsızlık şüphelisini fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Polis de hırsızlık şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş de açtı. Bir süre sonra yakalanan şüpheli polise direnmeye başladı. Bu sırada hırsızlık şüphelisi polislerden birine yumruk attı. Polis memurunun burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Polis hastaneye kaldırılırken, hırsızlık şüphelisi Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.


Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:48
  1. şişli
  2. hırsız
  3. polis
  4. yumruk

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo1 sa önce
    Yuh artık..... Polise yumruk atan sade vatandaşa neler yapar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e şok! 2 yıldız futbolcu...
  1. Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e..
  2. ABD bunu tartışıyor! Martin L. King...
  3. Kurtulmuş'tan Arakan çağrısı!
  4. Hastanede korkunç olay
  5. Doha'yı keşfetmek için 6 neden
  6. CHP Parti Meclisi'ne seçilen isimden..
  7. Bahçeli'nin o sözleri Nevşin Mengü'ye..
  8. 'Mini etek' ablasından şoke eden..
  9. Rütbeli askerlere operasyon
  10. Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Geleceğiz!
  11. 'Adnan Oktar ona kitap gönderip dua..
  12. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:..
  13. Türkiye'den Rusya'ya tepki: Bir an..
  14. Afrin gazisi o anları anlattı: İlk..
  15. Mustafa Destici'den sürpriz ziyaret
  16. İsrail'e büyük şok! Bakanı ülkeye..
  17. Fatih Terim, Sivas yenilgisi sonrası..
  18. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
  19. Aykut Kocaman faturayı ona kesti! 'Suç..
  20. Martin Luther King'in vaazının..
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
Afrin planı deşifre oldu!
Afrin planı deşifre oldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze