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Şişli Etfal'de lavabo çöktü, doktor alt kata düştü

Şişli Etfal'de süren tadilat nedeniyle hastanenin Acil Servis bölümünde çalışan doktor girdiği lavabonun çökmesi sonucu aşağıya düştü.

28 Ekim 2017 Cumartesi 00:51
Şişli Etfal'de lavabo çöktü, doktor alt kata düştü

İHA'nın haberine göre, olay sabah saatlerinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir tadilatta olan hastanenin bir kısmı güvenlik nedeniyle kapatıldı. Hastanenin acil servisinde çalışan Acil Tıp Uzmanı Doktor M.N.S. hastanenin lavabosunu kullanmak istedi. Fakat girdiği lavabonun çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Çökme sonrası molozların arasında kalan doktor bağırmaya başladı. Bağrışma seslerini duyan hastane çalışanları, kata gelerek doktorun molozlar içinde kaldığını görünce sağlık çalışanlarına haber verdi. Olayın yaşandığı kata gelen sağlık görevlileri Doktor M.N. S.'yi Acil Servis'e kaldırdı. Burada diğer mesai arkadaşları tarafından müdahalesi yapılan doktorun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Öte yandan, çökmenin yaşandığı kat yetkili personel harici girişlere kapatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 00:51
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