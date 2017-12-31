Şişli Belediyesi alkol yasağını deldi

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Daha önce Gezi Parkı eylemlerinde çapulculara belediyenin imkânlarını seferber eden, FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlara destek vermek için adliye önünde bekleyenlere battaniye dağıtan CHP’li Şişli Belediyesi iyice azıttı. Kamu kurum ve kuruluşlarında alkol yasağını hiçe sayan Şişli Belediyesi’nin hizmet binalarında alkollü yılbaşı eğlencesi düzenlediği ortaya çıktı.

Hayri İnönü’nün de katıldığı programda alkolün su gibi aktığı bildirildi. Bir devlet kurumunda asla olmaması gereken görüntülerin meydana geldiği skandal kutlama CHP zihniyetini gözler önüne serdi.