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Şişli Belediyesi alkol yasağını deldi

Kamu kurum ve kuruluşlarında alkol yasağını hiçe sayan Şişli Belediyesi’nin hizmet binalarında alkollü yılbaşı eğlencesi düzenlediği ortaya çıktı.

31 Aralık 2017 Pazar 18:54
Şişli Belediyesi alkol yasağını deldi

HABER MERKEZİ

Daha önce Gezi Parkı eylemlerinde çapulculara belediyenin imkânlarını seferber eden, FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlara destek vermek için adliye önünde bekleyenlere battaniye dağıtan CHP’li Şişli Belediyesi iyice azıttı. Kamu kurum ve kuruluşlarında alkol yasağını hiçe sayan Şişli Belediyesi’nin hizmet binalarında alkollü yılbaşı eğlencesi düzenlediği ortaya çıktı.

Hayri İnönü’nün de katıldığı programda alkolün su gibi aktığı bildirildi. Bir devlet kurumunda asla olmaması gereken görüntülerin meydana geldiği skandal kutlama CHP zihniyetini gözler önüne serdi.

 

 

 

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 18:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • muratmurat49 dk önce
    şunların tipine bak.editör kardeşim bunları haber yapmaya bile gerek yok fışkılarını içsinler istediklerive sevdikleriyle haşrolsunlar ....
  • Alparslan1071Alparslan107151 dk önce
    Sorsan inkar ederler,onlar içki değil köpek sidiğiydi derler....İnanmazsanız sorun.....
  • Köpek sürüleriKöpek sürüleri55 dk önce
    Tiplere bak Allah aşkına
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