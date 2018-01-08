Sisi'nin Kudüs planı ortaya çıktı

Mısır’daki cunta yönetiminin, Trump'ın Kudüs kararının halk tarafından kabul edilmesi için gizli planlar yaptığı ortaya çıktı. Ele geçirilen telefon kayıtlarında, cunta yüzbaşısı Eşref el-Koli’nin talk şov sunucularından, seyircileri “Kudüs’ün önemli olmadığına” ikna etmelerini istediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına cılız tepki gösteren Mısır’daki Abdülfettah es-Sisiyönetimindeki cunta hükümetinin, arka planda ülke medyasında Kudüs kararını değersizleştirmeye yönelik propaganda yapma peşinde olduğu iddia edildi. ABD merkezli The New York Times gazetesinde yer alan iddiaya göre, Mısır istihbaratından Yüzbaşı Eşref el-Koli adlı bir yetkili, ülkenin en çok izlenen talk şov sunucularını arayarak, Kudüs’ün kendileri için “çok da önemli olmadığı” yönünde seyircileri ikna etmesini istedi.

KAMUOYUNU İKNA EDİN TALİMATI

The New York Times tarafından ele geçirilen telefon konuşmalarında, Yüzbaşı Koli’nin, “Diğer Arap kardeşlerimiz gibi biz de kararı kamu önünde kınayacağız” dediği belirtildi. İsrail ile mücadelenin Mısır’ın ulusal problemi olmadığını söyleyen Koli’nin, sunuculara, “Kararı kınamak yerine, seyircilerin kararı kabul etmesini sağlayacak şekilde program yapın” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi. Filistin Yönetimi’nin, halihazırda bulunduğu Ramallah’la yetinmesi gerektiğini belirten Koli’nin, “Kudüs’ün Ramallah’tan farkı ne?” şeklinde bir soruyu da konuştuğu sunuculara ilettiği ifade edildi. Cunta Yüzbaşısının konuştuğu sunuculardan Azmi Megahed, kayıtların doğru olduğunu onayladı.

ORTAK DÜŞMAN: İRAN

Arap dünyasının önde gelen ülkeleri Mısır ve Suudi Arabistan’ın son dönemde İsrail’e karşı tavırlarında yaşanan değişiklik dikkat çekiyor. İşgalci İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik ihlallerine yıllar boyunca karşı çıkan Kahire ve Riyad yönetimleri, “ortak düşman” olarak niteledikleri İran ile giriştikleri mücadelede, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’ün işgalini onaylayacak kadar gözlerini karartmış durumdalar. Koli’nin yaptığı telefon görüşmelerinin benzerlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de (BAE) yaşandığı belirtiliyor. İslam dünyasının liderliğini üstlenme iddiasında olan Suudi Arabistan ve müttefiki BAE, Trump’ın kararını tek kelimelik cümlelerle kınamış, Suud ve BAE medyasında da Filistin ve Kudüs haberlerine sansür uygulandığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD Başkanı Trump’ın Yahudi damadı Jared Kushner’le yaptığı gizli görüşmeler sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a kirli planı kabul ettirmek için tehditler savurduğu da medyaya yansımıştı.

ARABİSTAN STRATEJİK ORTAK

Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ‘stratejik ve farklı’ olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan Kamu Hizmetleri Bakanı İssam bin Said ile Kahire’de Cumartesi günü bir araya gelen Sisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da gelişmesini umduğunu belirtti. Sisi, iki ülke arasında gelişecek ilişkilerin “özellikle de bölge çeşitli zorluklarla karşı karşıya iken, Arap dünyasında da birliği teşvik edeceğini” kaydetti.