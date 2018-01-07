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Sisi'nin koltuğuna aday olacaktı, vazgeçti

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Mübarek döneminin son başbakanı Şefik, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

07 Ocak 2018 Pazar 20:29
Sisi'nin koltuğuna aday olacaktı, vazgeçti

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı Ahmed Şefik, başkanı olduğu Ulusal Hareket Partisi genel kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

Şefik, Facebook hesabından yayımladığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndükten sonra bir durum değerlendirmesi yaparak kararımı açıklayacağımı duyurmuştum. Vatanımdan uzak kaldığım 5 yıl boyunca ülkedeki gelişmeleri ve zor şartlara rağmen yapılan icraatları yakından takip edemediğimi fark ettim. BAE'de iken aday olma niyetimi açıklamış olmama rağmen yerinde yaptığım gözlemler sonucunda, önümüzdeki süreçte devleti yönetme konusunda en uygun şahsın ben olmayacağım kanaatine vardım. Bu nedenle 2018 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmamayı kararlaştırdım."

BAE'nin başkenti Ebu Dabi'de 29 Kasım 2017 tarihinde görüntülü bir açıklama yapan Şefik (76), Mısır Cumhurbaşkanlığı için adaylık niyetinde olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, en güçlü aday olarak kabul ediliyor. Şefik'in aday olması durumunda Sisi'yi zorlayabileceği konuşuluyordu.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:29
  1. Ahmed Şefik
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. BAE
  4. Mısır Cumhurbaşkanlığı
  5. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
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