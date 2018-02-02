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Sisi: Önce beni öldürmek zorundasınız!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Mısır'da adayların çeşitli bahanelerle saf dışı edilmesi ve darbeci komutan Sisi'nin adaletsiz uygulamaları seçimlerin boykot edilmesine neden oldu.

02 Şubat 2018 Cuma 16:41
Sisi: Önce beni öldürmek zorundasınız!

Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi Mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot çağrısında bulunan aktivistlere sert uyarıda bulunarak, "Mısır ile uğraşmak ve Mısır'ı mahvetmek isteyenler önce beni öldürmek zorunda" dedi.

ARAP BAHARI TEKRARLANMAYACAK!

Daha önceki seçim boykot çağrılarına atıfta bulunan darbeci komutan Sisi, "Yedi sekiz sene önce yaşanan olaylar Mısır'da tekrarlanmayacak. O zaman işe yaramadı şimdi de yaramayacak.. Beni fazla tanımıyor gibiler" ifadelerine yer vererek boykot çağrısında bulunanlara tehditte bulundu. Sisi, bu sözleriyle Arap Baharı gösterilerinin en önemli duraklarından Mısır'da yeni bir devrime izin vermeyeceğini söyledi.

Muhalefeti kurması planlanan lider isimlerin tutuklanmasının ve adaylıktan el çektirilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerine Sisi ve Musa Mustafa katılacak.

DARBE SÖYLENTİLERİ

Öte yandan Sisi'nin bu sözlerinin Mısır'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni bir askeri darbeye karşı ön almak amaçlı olduğu iddia edildi. Arap medyasına konuşan Mısırlı kaynaklar, Mısır Silahlı Kuvvetleri içinde Mısır'daki gidişattan rahatsızlık duyan isimlerin sürece müdahil olmayı planladıklarını ve Sisi'nin bu sözlerinin de bu süreçle bağlantılı olduğunu vurguladılar. Mısır'daki seçim yarışına eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan 'ın yanı sıra asker kökenli Halid Kunsuva ve Ahmed Şefik gibi isimlerin aday olmaları engellenmişti. Bu isimlere seçimlerde yarışmaları için yeşil ışık yakanın da Mısır'daki bu gidişattan rahatsız olan rejim içindeki kesim olduğu tahmin ediliyor. 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 16:41
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