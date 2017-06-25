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Sisi, Mısır'ın iki adasını Suudi Arabistan'a sattı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a devrini onayladı.

25 Haziran 2017 Pazar 09:29
Sisi, Mısır'ın iki adasını Suudi Arabistan'a sattı

Sputnik'in APE haber ajansından aktardığına göre, hükümetten gelen açıklamaya dayandırdığı haberinde, Sisi'nin, Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a devrini öngören anlaşmayı onayladığını bildirdi.

"DEVLETLER DUYGULAR YA DA HEVESLERLE YÖNETİLMEZ"

Kararı savunan Sisi açıklamasında "Devletler anayasalar, kanunlar ve yasal haklar ile yönetilir, duygular ya da heveslerle değil" dedi.

Mısır parlamentosu, 14 Haziran'da gerçekleştirilen genel oturumda Kızıldeniz'de stratejik öneme sahip Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a devrini öngören, Mısır ve Suudi Arabistan arasında belirlenen yeni deniz sınırı ile ilgili anlaşmayı onaylamıştı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 09:29
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