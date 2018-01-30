Şişen ayaklara hurma suyu

Hamilelik dönemi ayak şişmesi ayaklarınızın su toplaması (ödem) sonucu ortaya çıkmaktadır. Su toplanmasının sebebi ise hamilelik döneminde anne ve bebeğinin su ihtiyacının fazla olmasıdır. Ve bu sorun yoğun olarak kendini ayaklarda göstermektedir. Topuk ağrısı ve taban ağrısı en sık görülen ayak sorunlarındandır. Kilo artışından dolayı bacakta kramp ve varis sıkıntıları yaşanabilmektedir.

Alacağınız bazı küçük önemler ile gebelik sürecini ağrısız atlatabilirsiniz.

Gebelik döneminde ayaklar her zamankinden daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Hamilelik kadın bedeninde birçok değişikliğe sebep olur. Pek çok kadın hamilelik döneminde benzer sorunlarla karşılaşmaktadır.

AYAK AĞRISI

Bunlardan biri; önemsenmeyen, ayak ağrısıdır. Bu süreçte doğal olarak meydana gelen kilo artışını yürüyüş değişikliğine sebep olur ve gebenin ayakta duruş pozisyonu değişmektedir. Farklı pozisyonlar normalden fazla ağırlık ve basınç oluşturduğu için diz ve ayak problemlerinin baş göstermesiyle sonuçlanır.

Topuk ağrısı ve taban ağrısı en sık görülen ayak sorunlarındandır. Kilo artışından dolayı bacakta kramp ve varis sorunları da yaşanabilmektedir. Beraberinde nasır ve batık tırnakta da görülmektedir. Bundan dolayı, hamilelik dönemi olan bu dokuz ayın daha rahat bir dönem olarak geçmesini sağlamak için hamilelikte ayak bakımı ve sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinilmelidir.

YAPMANIZ GEREKENLER

Ayak şişmesine yapılacak en pratik yöntem, ayaklarınızın vücudunuzdan yukarı olmasıdır. Uzanarak dinlendiniz bir zamanda ayaklarınızı vücudumuzdan yukarı kaldırarak dinlenirseniz ayaklarınızdaki kan dolaşımı düzenlenecek ve bu da ayaklarınızda şişme probleminizin olmamasını sağlayacaktır.

-Vücudunuzu şişkinlik ve su toplamalarından korumak için düzenli ve dengeli beslenmeniz gerekmektedir. Tuz alımına çok dikkat etmeli ve hatta tuzdan tamamen uzak durmalısınız. Fazla tuz vücudunuzun su toplamasına ve akabinde ayaklarınızın şişmesine neden olacaktır. Beslenme alışkanlıklarınıza çok dikkat etmelisiniz.

-Kıyafet seçiminde özenli olmasınız ve dar kıyafetlerden bir müddet uzak durmalısınız. Giyeceğiniz dar kıyafetler vücudunuzdaki şişkinliklere baskı uygulayarak hiç istemediğiniz durumları ortaya çıkaracaktır.

-Rahat ayakkabı giyinin. Ayağınıza destek verecek, tabanı esnek ve süspansiyonlu modeller seçin.

-Oturduğunuzda ayaklarınızı her zaman kaldırın. Ayaktayken sabit kalmayın, hareket halinde olun.

-Ayak numaranıza uygun ayakkabı seçin. Sivri burunlu, topuklu ayakkabılar ayaklarınızı sıkıştıracak, kan dolaşımınızı etkileyecektir. Parmaklarınızı sıkıştırıp nasır ve batık tırnağa da yol açabilir.

-Hamilelik süresince ayaklarınız büyüyebilir; şişer ve taban çökerse uzar ve genişler. Bunu göz önünde bulundurarak ayakkabılarınızı aldığınızda ayaklarınızı ölçtürün veya en rahatını alın.

Fakat rahat olacağım diye de büyük ayakkabı almayın! Ayaklarınız büyük ayakkabının içinde yüzer ve daha farklı sorunlar ortaya çıkabilir.

-Tabanlık giyin, ayak ağrılarınızı azaltır.

-Dikişsiz çoraplar giyin. Ayak şişken deri hassaslaşabilir, bu da nasıra neden olabilir.

-Çoraplarınızın lastiklerinin gevşek olmasına dikkat edin, lastikler kan dolaşımınızı etkiler.

-Her gece yatmadan önce ayaklarınızı sirkeli suda dinlendirin. Sirkeli su ayaklarınızdaki bakterileri öldürecektir.

-Hazır yiyecekler, et suyu tabletleri, turşular, konserveler tuz yönünden zengin besinlerdir uzak durun.

-Şeker tüketiminize dikkat edin. Çünkü şekerin sindirilmesinde çok miktarda su gerekir ve vücut suyu tutar.Tüketilen şeker miktarının azalmasıyla ödem sorunu da azalacaktır.

-Yeşil yapraklı sebzeler vücuttan fazla suyu atmaya yardımcı olur. Ayrıca posa içeriği yüksek olan gıdalarında bağırsakların çalışmasını arttırdığı için ödemin atılmasında katkısı vardır.

-Probiyotik yoğurt tüketmeniz de fayda var.

-Uykunun da ödem oluşumunda katkısı vardır. Yetersiz yani az uyumak ödem sorununun ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

ÖDEM ATICI BİR TARİF

Gece yatmadan önce 1 bardak suya, 1 adet kuru hurma koyup bekletin.

Sabah hem suyu hem hurmayı tüketin. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve ödemin atılmasını sağlar.

1 demet maydanoz, 2 salatalık ve 1 orta boy havuç suyunu karıştırıp için.

Dilerseniz 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil de ekleyebilirsiniz. Günde 2 kere aralarda tüketmek ödem atmanın sihirli formülünden biridir.