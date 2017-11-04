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Şişecam genç yetenekleri arıyor

Cam ambalaj ve kimyasallar ana iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, geleceğini birlikte şekillendireceği genç yetenekleri arıyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:15
Şişecam genç yetenekleri arıyor

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından bir olarak, üretim faaliyetlerini 13 ülkede 22 bine yakın çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu, geleceğini birlikte şekillendireceği genç yetenekleri arıyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği genç yetenek programı “Şişecam Together” ile Şişecam Topluluğu, iş yaşamına ilk adımı atacak olan yetenekli gençlerin kariyerlerine yön vermeyi amaçlıyor. Gençlerin kariyerlerini Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirebileceği programa üniversitelerin lisans bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri 19 Kasım 2017 tarihine kadar başvurabilecek.

Şişecam Together, 150 ülkeyi aşan satışları ve 13 ülkedeki üretim faaliyetleriyle gerçek anlamda uluslararası ölçekte bir topluluk olan Şişecam’da çalışma fırsatı sunuyor. www.toptalent.co/sisecamtogether linkinden online olarak başvuran genç yetenekler, sınav değerlendirmesi aşamasından geçerek, Şişecam Genel Merkezi’nde vaka çalışmasının gerçekleşeceği programa katılacak ve yöneticilerle birebir görüşecek. Finalde başarılı olan genç yetenekler ise kariyerlerinde ilk adımı Şişecam Topluluğu’nun bir üyesi olarak atma fırsatını yakalayacak.

Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Demircan, “Küresel stratejilerimiz ile uyumlu olarak, Şişecam Together programını yurt dışına da taşıyoruz. Lisans döneminden itibaren genç yeteneklerle uzun süreli bağ kurmak ve uzman yardımcısı ve mühendis alımları için nitelikli havuz oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda üniversite işbirliklerimizi yurt dışında da güçlendireceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 09:15
  1. Türkiye Suriye YDSİK 1. Toplantısı Ortak Bildirisi
  2. Şişecam
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  4. Şişecam Together
  5. Şengül Demircan
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