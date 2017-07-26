Sis bulutu dağılınca ''Ölüm makinesi'' ortaya çıktı...

Rusya'ya ait Dmitriy Donskoy isimli nükleer denizaltı, Rusya Deniz Kuvvetler günü dolayısıyla düzenlenecek olan geçit törenine katılmak üzere Saint Petersburg kentine geldi...

Sisin dağılması ile ortaya çıkan denizaltı büyüklüğü ile görenleri şoke etti.