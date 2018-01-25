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Sırtını teröriste dayayan Figen cezaevinde de rahat durmuyor! Bırakın aç kalsın...

Tutuklu Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu HDP ve DBP yöneticisi tutuklu 9 kadın, Afrin operasyona tepki için 3 gün açlık grevi yapacak.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:08
Sırtını teröriste dayayan Figen cezaevinde de rahat durmuyor! Bırakın aç kalsın...

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na başladı. Bölgeyi kıskaç altına alan TSK, 287 teröristi öldürdü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden beri barış söylemleriyle, teröristlerine ağladı.

HDP'LİLER TERÖRİSTLERİ İÇİN 3 GÜN AÇ KALACAK

Daha fazla YPG'linin ölmemesi için ise tutuklu HDP'liler şimdi de açlık grevine başlayacak.

HDP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre 3 gün sürecek açlık grevine katılan isimler şöyle: HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile milletvekilleri Burcu Çelik Özkan, Gülser Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Dersim Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun, Dersim Belediye Eski Eş Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 07:08
  1. Figen Yüksekdağ
  2. Afrin
  3. açlık grevi
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