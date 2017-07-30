Sırtından düştüğü ''Çapkın'' geçim kapısı oldu

Antalya'da "Çapkın" adını verdiği eşeğiyle turistleri taşıyarak geçimini sağlayan Hatice Karakaya (86), kimseye muhtaç olmadan evine ekmek götürmek istiyor.



Kemer ilçesi Gedelme Yaylası'nda iki odalı evde yaşamını sürdüren 4 çocuk annesi Karakaya, üç yıl önce sırtından düştüğü "Çapkın" isimli eşeğine bir daha binemeyince hayvanın üzerinde turistleri gezdirmeye başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren evinin önünde otlayan eşeğini semerleyen ve turistlerin uğrak noktalarından Bizanslılar döneminde tahıl ambarı olarak kullanılan Gedelme Kalesi'nin dibindeki 2 bin yıllık çınara ulaşmak için yola koyulan Hatice nine, 2 kilometre yol yürüyor.

Karakaya, bölgeyi ziyarete gelen ve el işaretleriyle anlaştığı turistleri eşeğine binmeye davet ediyor.

Çapkınla fotoğraf çektirip tur atan turistlerin verdiği parayla geçimini sağlayan Hatice nine, bazılarından ve parası olmayanlardan ise ücret almıyor. Karakaya, eşeğin heybesindeki fındık ile elmaları turistlere ikram ediyor.

Hatice nine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının kimseye muhtaç olmadan bir parça ekmekle evine dönmek olduğunu söyledi.

Üşenmeden işini yaptığını aktaran Karakaya, turistlerin kendisiyle de fotoğraf çektirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Üç yıl önce eşekten düşünce bir daha binmedim. O gün bugündür eşekle turistleri taşıyorum. Fazla para kazanmıyorum ama ihtiyaçlarıma yetiyor. Hala çalışkan ve azimliyim. Çapkın benim hayat arkadaşım oldu. Sürekli yanımda. Bana hem arkadaş, hem de geçim kaynağı oldu. Kemer Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan aylık 100-150 lira arasında yardım alıyorum. "

Kaynak: AA