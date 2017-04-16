Sırtına iskele demirleri düşen Suriyeli şahıs hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişi inşaatta kullanılan silikon blok tüplerini topladığı sırada iskele kalası ve bağlantı demirlerinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Sırtına iskele demirleri düşen Suriyeli şahıs hastanelik oldu
Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:54

Olay, Kulu Belediyesine ait Kültür Merkezi inşaatı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mohammed Melhem’in (36), kültür merkezi inşaatında kullanılan slikon blok tüplerini akşam sobada yakmak için toplamaya başladığı sırada altı katlı inşaat iskele kalası ve bağlantı demirleri üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs, Kulu Devlet Hastanesi’ni kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerin ardından yaralı şahıs, Konya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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