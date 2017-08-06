Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne film çekecek...

Terör örgürtü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, milletvekilliği sonrası için yaptığı planlarını açıkladı.

4 SENARYO HAZIRMIŞ

Konusu politik olan 4 farklı senaryosunun olduğunu ifade eden HDP'li Önder, siyaset biter bitmez sinemaya gireceğini söyledi.

PKK PROPAGANDASINI SİNEMAYA TAŞIYACAK

Vekillikten sonra politik mücadelesini sinemada sürdüreceğini belirten Sırrı Süreyya Önder, "Sinema benim de çok özlediğim bir alan fakat sinema zaman ve yoğunlaşma isteyen bir şey. Siyasetten çalmak gerekiyor bu da çok ahlaki değil. O yüzden vekillik düzeyindeki siyaset biter bitmez sinemaya dolu dizgin gireceğim." dedi.

Cumhuriyet'e konuşan HDP'li vekil, "Konusu politik olan 4 tane çok küçük revizyonlara ihtiyacı olan senaryolarım var. Filme çekilmeyi bekliyor. Bunları vekillik aşaması geride kalınca, çünkü vekillik önemli temsiliyet, buranın zamanından çalmak sizi seçenlere bir haksızlık, etik olarak da doğru değil... Dolayısıyla sinemaya geçer geçmez üretimimi gerçekleştirmek istiyorum. Bir de genç sinemacı arkadaşlarla böyle bir imeceyi yükseltmek istiyorum." ifadelerini kullandı.