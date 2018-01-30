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Sırrı Süreyya terör sevici doktorların yanında

HDP'li Önder, YPG'ye karşı düzenlenen operasyonların durmasını isteyen doktorlara sahip çıktığını göstermek için Türk Tabipler Birliği binasına gitti.

30 Ocak 2018 Salı 19:12
Sırrı Süreyya terör sevici doktorların yanında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖNDER DE HEMEN GİTTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, TTB binasının önüne gitti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:12
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Terörle Mücadele Şubesi
  3. hdp
  4. HDP İstanbul Milletvekili
  5. Sırrı Süreyya
  6. tbb
  7. Türk Tabipler Birliği
  • KanuniKanuni43 dk önce
    Cami duvarlarında temiz yer kalmamış.......
  • İkraİkra48 dk önce
    Ha 11 ha 12 ne farkeder?..hazir ayagiyla gelmis..
  • kızıltepelikızıltepeli1 sa önce
    Sırrı süreyya önder denen....suz şerefsiz mahluk her ....'un içinden çıkıyor. ...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bana Dostunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim. Diye Boşuna Dememişler.
  • Murat Murat 1 sa önce
    Camiye gidecek değil ya . LGBT sevicisi sırrı, git bakalım.
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