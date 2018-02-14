Sırrı Süreyya Önder, FETÖ'cü Dumanlı ile ne konuştu?

İşte Akşam gazetesi yazarı Kelkitlioğlu’nun "Sırrı Süreyya medya imamıyla ne konuştu?" başlıklı bugünkü yazısı;

(…) HDP’li Gültan Kışanak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, eski Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni, örgütün medya imamı firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ile görüşmüştü. Dumanlı belediyenin arka kapısından gizlice gelmiş, FETÖ ile HDP arasında hükümete karşı ortak hareket etme başta olmak üzere işbirliğinin temelleri o görüşmede atılmıştı.

Şimdi sıkı durun, çünkü bu iş bununla sınırlı değil!

FETÖ’nün hükümeti devirmek için, terör örgütünün siyasi kanadıyla sağladığı çok önemli bir irtibat daha deşifre oldu.

Hemen hemen aynı günlerde, bu kez Zaman Gazetesi binasında Ekrem Dumanlı’nın ‘karanlık’ bir ziyaretçisi vardı. Gece saatlerinde siyah aracıyla tek başına gelen bir HDP’li, Dumanlı ile yaklaşık 1.5 saat görüştü.

Kimsenin bulunmadığı bir saatte yapılması gerekecek kadar gizli olan o görüşmenin ayrıntılarını ve neler konuşulduğunu bilemiyorum. Ancak Dumanlı ile HDP’liler arasındaki bu yoğun ve sıcak temasın nedeninin AK Parti hükümetine karşı ortak güç oluşturmak olduğu belli.

O gece Zaman Gazetesi’ne gelen HDP’linin kim olduğunu mu merak ediyorsunuz?

Hemen söyleyeyim;

Türkiye’nin şehitlerine yas tuttuğu geçtiğimiz pazar günü Ankara’nın ortasında, güle oynaya yapılan HDP 3. Olağan Kongresi’nde teröristbaşı Öcalan’a selam çakan Sırrı Süreyya Önder!

Öcalan’ın ‘Ülkede barış mimarı’ sıfatını hak ettiğini söyleyecek kadar ileri giden Önder’in, o dönem 17/25 Aralık kumpasıyla deşifre olmuş o hain örgütün yöneticisiyle ne konuştuğunu çıkıp anlatmasını beklemek hakkımız değil mi?