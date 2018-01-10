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Sırrı Sakık'tan ırkçı Hasip Kaplan'a destek

HDP’li Sırrı Sakık'tan, HDP’nin eski Milletvekili Hasip Kaplan'a destek geldi...

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:11
Sırrı Sakık'tan ırkçı Hasip Kaplan'a destek

HDP'li Hasip Kaplan 'Kurultay'da Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin' diyerek tepkileri üzerine çekmiş Hasip Kaplan'ın bu sözlerineSırrı Süreyya Önder ve HDP'den sert karşılık gelmişti.

LİNÇ FURYASI KABUL EDİLEMEZ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan HDP'li Sırrı Sakık da Hasip Kaplan'ın yaptığı açıklamanın talihsiz ve sorunlu bir ifade olduğunu söyleyerek ancak 'kendisine yapılan linç furyası da kabul edilemez' dedi.

Sırrı Sakık, hayatının çoğunu ırkçılıkla mücadeleye veren birinin ırkçı olarak yaftalanması bu kadar kolay olamaz ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:11
  1. Hasip Kaplan
  2. Sırrı Süreyya Önder
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