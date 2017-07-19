Sırrı Sakık'ın cezası yerinde bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir miting sırasında söylediği sözlerle "terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddia edilen eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a yerel mahkemece verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası yerinde bulundu.

Doğubayazıt'ta HDP tarafından 5 Mayıs 2015'te düzenlenen "Büyük İnsanlık Mitingi"ndeki konuşmasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakık'ın, verilen cezaya avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyanın temyiz incelemesini yaptı.

Mahkeme, kararında, Sakık'ın dava konusu mitingdeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve güvenlik güçleriyle silahlı mücadele yapmak için terör örgütüne katılanların söylem ve eylemlerini benimseyen, örgütün cebir, şiddet ve tehditlerini meşru gösteren ifadeler kullandığı belirtildi.

Kararda, Sakık'ın konuşmasının bütünü ve sanığın kamu görevlisi olmasının da etkisiyle katılımcı kitleyi etkileme potansiyeline dikkati çekilerek, sanığın isnat edilen suçu işlediği yönündeki hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı ifade edildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, dosya içeriği ve toplanan deliller doğrultusunda yerel mahkemenin kararına yapılan itirazın reddine karar vererek, Sakık'a 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hükmünü oy birliğiyle yerinde buldu.