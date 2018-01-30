Sırrı da hemen orada bitti!
HDP'li Önder, YPG'ye karşı düzenlenen operasyonların durmasını isteyen doktorlara sahip çıktığını göstermek için Türk Tabipler Birliği binasına gitti.30 Ocak 2018 Salı 16:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.
SIRRI DA HEMEN GİTTİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.
Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, TTB binasının önüne gitti.