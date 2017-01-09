Sırplar kafayı mı yedi?

Sırbistan’ın farklı yerleşim yerlerinde yaşayan Skenderaj Belediyesi’nden 146 Sırp, 1999 yılında yaşanan Kosova savaşı sırasında mülklerine verilen zarar için Skenderaj Belediyesi, Birleşmiş Milletler Geçici Yönetim Misyonu UNMİK ve Kosova güvenlik gücü KFOR’a dava açtı. Açılan davada hükümetten 500 milyon tazminat isteminde bulunuldu.
Deviçi Manastırı da 2014 Mart olaylarında kundaklanan manastır için 1 milyon Avro tazminat istedi.
Mitroviça Temel Mahkemesi Skenderaj Sorumlusu Hajrullah Aruçi, Sırpların Mitroviça Temyiz Mahkemesine davalarını teslim ettiklerini teyit etti. Skenderaj Belediye Mahkemesi’nde görülen davanın düştüğünü belirten Aruçi, Temyiz Mahkemesi’nin de Sırpların bu istemlerini reddettiğini bildirdi.