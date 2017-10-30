Sırp lider: Kosova, Katalonya'dan iki kat kötü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek ile devam eden sınır sorununun yıl sonuna kadar çözüme kavuşacağını belirterek, "Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Sırp ve diğer halkların çıkarlarını korumak adına yapıcı hareket ediyoruz." diye konuştu.

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını değerlendiren Vucic, İspanya'nın toprak bütünlüğüne gösterilen tavırları iki yüzlü gördüğünü ifade ederek, "Kosova, Katalonya'dan iki kat kötü. Kosova ve Katalonya'yı birbirinden ayıran en önemli özellik Katalonya'da anayasaya aykırı olsa da kendi kaderini tayin etme hakkı doğrultusunda bir referandum yapıldı. Bu durum Kosova'da olmadı." şeklinde konuştu.