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Şırnak’tan Sinop’a gelen gençler ilk kez deniz gördü

“Kuzeyde Kamp Ateşi Projesi” kapsamında Şırnak’tan Sinop’a gelen 41 genç, ilk kez deniz görmenin mutluluğunu yaşadı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:29
Şırnak’tan Sinop’a gelen gençler ilk kez deniz gördü

Sinop Valiliği himayesinde, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi tarafından 2’ncisi düzenlenen “Kuzeyde Kamp Ateşi Projesi”, 21-25 Ağustos tarihleri arasında Akliman Mesire Alanı’nda yapılacak. Projeye, Şırnak’tan 41, Sinop il ve ilçelerinden de 25 genç katılıyor.

Birincisi geçen yıl ekim ayında Sinop ve ilçelerinden katılan gençlere yönelik gerçekleştirilen “Kuzeyde Kamp Ateşi Projesi”, bu yıl Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci’nin nezaretinde, Şırnak ve ilçelerinden katılan denizi hiç görmemiş ve deniz etkinliklerinden hiç yararlanmamış gençleri kardeşlik kampında buluşturuyor.

Sinop Valisi Hasan İpek tarafından karşılanan Şırnaklı gençler ve ilçelerden katılan gençler, Vali Hasan İpek’e bu anlamlı projeyle Sinop’ta misafir olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek sonsuz teşekkürlerini sundular.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Kuzeyde Kamp Ateşi Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere tüm Sinopluları davet ettiğini belirterek program hakkında bilgi verdi. Açıkbaş, “Çadırların kurulumu ve bilgilendirme konuşmasıyla başlayan Kuzeyde Kamp Ateşi Projesi kapsamında gençlerimiz için oluşturulan program çerçevesinde 5 gün 5 gece boyunca; yüzme, aqua park etkinlikleri, ilk yardım konulu seminer, deprem konulu seminer, hatıra ormanı-fidan dikimi, kamp ateşinin yakılması, sportif aktiviteler, makam ziyareti, tarihi cezaevi ziyareti, tekne turu, Sinop SporYeni Amasya Spor Türkiye Kupası Futbol müsabakasının izletilmesi,izci liderleri öncülüğünde kamp ateşi yakılması ve çeşitli eğlenceler trekking, paşa tabyaları, ada turu, şahin tepesi, Seyyid Bilal Camisi ve Türbesi ziyareti, Alaeddin Camisi, Pervane Medresesi, Sinop müzeleri, Sinop Kalesi, Madde Bağımlılığı Semineri, İnce Burun-Akliman-Hamsilos gezisi, Erfelek Tatlıca Şelaleri, Ayancık İnaltı Mağrası-Akgöl gezisi ve yapılacak etkinliklerle bir kardeşlik kampı gerçekleştirilecektir” dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:29
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