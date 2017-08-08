Şırnak’tan bakanlığın kararına destek

Konuya ilişkin açıklama yapan Şırnak Süt Üreticileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz, “Bu hükümetler döneminde hayvancılığa ciddi anlamda destekler verildi. Ancak yeterli olmadığı aşikardır. Et fiyatlarının pahalılığı yaşam standartlarına da etki etmektedir. Bakanımızın açıkladığı dişi ve damızlık hayvanların kurban olarak kesilmesinin yasaklanması çok ciddi ve olumlu bir konudur” dedi.

Yılmaz, Türkiye’de et fiyatlarının yükselmesine aracı firmaların sebep olduğunu ve küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sayısının yeterli potansiyele sahip olduğunu anlatarak, “Kırmızı etin ithal edilmesinin de zamana yayılması uygun olacaktır. Çünkü bunun gümrük vergisinden muafiyeti üreticilerimizi zora sokar. Bunu önlemek için et ithalatının sınırlı yapılmasında fayda görüyorum” diye konuştu.