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Namaz Vakitleri
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Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehit
Şrnak'ta Namaz dağı Sori tepe mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:16
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:16
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