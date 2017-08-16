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Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehit

Şrnak'ta Namaz dağı Sori tepe mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:16
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehit

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:16
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