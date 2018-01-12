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Şırnak’taki kaçak maden ocakları zehir saçıyor

Ölümlü kazalar ile gündeme gelen Şırnak - Cudi Dağı bölgesindeki kaçak madencilik faaliyetlerinin, bölge tarımına da büyük tehdit oluşturduğu bildiriliyor.

12 Ocak 2018 Cuma 04:22
Şırnak’taki kaçak maden ocakları zehir saçıyor

SELİM YAZICI / ANKARA - Geçtiğimiz 17 Ekim’de meydana gelen ve 8 işçinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Avgamasya Filonu’nun çukurlaşan alanlarında biriken ve maden katmanlarına temas sebebiyle birçok ağır metalle kirlenen 5 milyon metreküp düzeyindeki kirli suyun hiçbir deşarj izni olmadan Nerdüş Çayı’na boşaltıldığı ortaya çıktı.

KAMU SEYRETTİ!

Altı yedi yıldır söz konusu maden sahasında bekleyen ve ne tür kirlilik ve kimyasallara maruz olduğu bilinmeyen su kütlesinin, tıpkı maden kaçakçılığında olduğu gibi tüm kamu kurumlarının gözü önünde deşarj edildiği Nerdüş Çayı’nda balık ölümleri yaşandığı öğrenildi. Asıl tehlikenin ise, şehrin tarımsal ihtiyaçlarının tedarik edildiği bağ, bahçe ve tarlaların da bu çaydan sağlanan suyla sulanması olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 04:22
  1. Avgamasya Filonu
  2. Nerdüş Çayı
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